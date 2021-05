Muziekpodia krijgen 1,5 miljoen euro van cultuurfonds

Dionne Slagter komt met Moordtie­ten, docu over borstim­plan­ta­ten

7 mei BNNVara komt begin volgend maand met een docu over Dionne Slagter. In Moordtieten, zoals het programma heet, gaat de 30-jarige influencer annex zangeres in op de gevaren van siliconen borstimplantaten. Acht jaar geleden koos Slagter voor een borstvergroting. Tegelijk werd ze geconfronteerd met de gevaren daarvan en eventuele medische missers.