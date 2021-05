Muzikale herinnering in beeld: ‘Door deze song voelde ik dat het goed kwam’

Zangeres Shary-An en vriendin ouders geworden van dochter Billie

10:41 Shary-An Nivillac (28) en haar vriendin Nena Kreber zijn de trotse ouders geworden van dochter Billie. Dat maakt de zangeres, bekend van The voice of Holland en Expeditie Robinson, vandaag bekend op Instagram. ‘Dat wij nu voor altijd verbonden zijn en ik er altijd voor je zal zijn, daar is geen twijfel over mogelijk’, aldus Shary-An.