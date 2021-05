Muzikale herinnering in beeld: ‘Huishoudelijke kwaliteiten, ho maar’

Wim (93) en Willy (91) stelen harten van kijkers in Lang leve de liefde

12 mei Of je nu twintig, vijftig of negentig bent: iedereen heeft behoefte aan liefde. Dat hebben Wim (93) en Willy (91) vanavond bewezen in een aflevering van Lang leve de liefde. De twee waren behoorlijk openhartig en zelfs hun seksleven kwam ter sprake. ‘Ik smelt hoor. Wim en Willy. Dit is zó schattig’, luidt een van de reacties van kijkers.