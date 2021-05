Muzikale herinnering in beeld: ‘Ik had de elpee, zij wilde het bandje’

Tom Cruise geeft drie Golden Globes terug na ophef rondom diversi­teit

11 mei Nadat eerst televisiezender NBC bekendmaakte de Golden Globes in 2022 niet uit te willen zenden vanwege het gebrek aan diversiteit binnen de organisatie, mengt nu ook Tom Cruise (58) zich in de discussie. De acteur heeft aangegeven de drie Golden Globes die hij tijdens zijn carrière won, in te zullen leveren. Hiermee steunt hij het standpunt van NBC Universal, zo meldt Deadline.