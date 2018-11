Muzikanten kunnen Trump niet verbieden hun werk tijdens politieke rally's te draaien

Martin Garrix grijpt naast MTV EMA, Camila Cabello grote winnaar

4 november Martin Garrix is dit jaar niet in de prijzen gevallen bij de MTV European Music Awards (EMA’s). De Nederlandse dj was genomineerd in de categorie Best Electronic, maar Marshmello kaapte de award voor zijn neus weg. Ondertussen was zangeres Camila Cabello de grote winnares van de avond.