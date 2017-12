Mylene en Taeke onthullen geslacht van Wie is de Mol-baby'tje

,,Taeke was altijd heel stellig en vond dat ik ongelijk had. Volgens hem zou het een jongetje worden. Ik moet er best aan wennen, maar ik ben er heel blij mee'', reageert Airen in Shownieuws .

De twee leerden elkaar kennen tijdens hun deelname aan Wie is de Mol?. De toekomstige ouders spreken dan ook van een Wie is de Mol-baby. Het kereltje wordt komend voorjaar verwacht. ,,We moeten nog behoorlijk wat in het huis regelen. Er is nog genoeg te doen'', aldus oud-hockeyer Taeke. Zijn vriendin vult aan: ,,We gaan nu beginnen met de kinderkamer. Daar hebben we nu de tijd voor, dus daar gaan we nu mee aan de slag.''