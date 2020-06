Mysterie: miljoenen tv-kijkers 'verdampen' op de zaterdagavond

De publieke omroep heeft met Het Echte Leven in de Dierentuin en de Britse versie van Heel Holland Bakt nog wat ‘verse’ troeven in handen, maar RTL en Talpa draaien in het weekend al enige tijd op de automatische piloot. Oh Wat een Jaar, Praat Nederlands Met Me, Holland-België (RTL 4), Dance Dance Dance, Mr. Frank Visser Doet Uitspraak en De Beste Liedjes Van (SBS 6); het zijn allemaal herhalingen.



Zodra de zon wat vaker gaat schijnen, halen vooral commerciële zenders oude afleveringen van stal. Maar wie inzoomt op de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO) ziet dat we momenteel de traditionele zenders überhaupt links laten liggen. Op zaterdag, van oudsher toch dé tv-avond, verdampte in een maand tijd het aantal kijkers tussen 20.00 en 23.00 uur met liefst 2,1 miljoen. Het mooie weer de schuld geven zou daarbij niet helemaal terecht zijn. In mei zaten we tijdens enkele zwoele avonden wél met z’n allen voor de buis.