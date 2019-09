‘Na 50 jaar rock-‘n- roll weet ik dat die hele levensstijl onzin is’

Francis Rossi verkeert in nostalgische stemming. In zijn fauteuil met uitzicht op het Leidseplein herinnert hij zijn eigen Amsterdamse jaren weer glashelder. ‘God, I miss those days’, zegt hij in zijn very British accent. Twee jaar woonde hij begin jaren 90 in de stad. Eerst op de plek waar hij nu terug is, het American hotel. Later in een appartement aan de Keizersgracht. De reden? ,,De belasting,’’ verklaart hij zonder omwegen.



,,Maar het waren misschien wel de gelukkigste jaren van mijn leven,’’ mijmert hij. ,,Op de fiets door de stad, al die gastvrije mensen en ‘s avonds een jointje. Zo’n mooi bestaan. In Engeland heb ik nooit meer op een fiets durven stappen.’’



Later in het gesprek borrelt nog een herinnering naar boven. Het was hier in dit hotel dat hij voor het laatst cocaïne gebruikte. ,,Ik was al in 1989 gestopt, maar kreeg het twee jaar later aangeboden en viel er weer voor. Ik herkende het gevoel weer: het begint lekker, maar eindigt ellendig. Een absoluut eenmalige terugval.’’



Deze middag nipt Rossi van een bruisende vitamineshake. De Status Quo-frontman is op pad om het 33ste album van zijn band te bespreken. Backbone is het eerste werk dat volledig tot stand kwam zonder inbreng van de in december 2016 overleden Rick Parfitt, met wie Rossi bijna 40 jaar lang het muzikale hart van de rockband vormde.



Een verlies waarover Rossi dan weer niet sentimenteel is. ,,Of het zonder hem anders voelde? Ik vind het vervelend om te zeggen, maar ik heb weinig verschil gemerkt. Rick droeg de laatste jaren al weinig meer bij in de studio. We zorgden dat de songs vrijwel af waren als hij kwam. Dan kon hij zijn gitaarsolo’s inspelen als hij er klaar voor was. Op het album Heavy Traffic uit 2002 lukte het hem zelfs helemaal niet. John Edwards heeft zijn partijen overgenomen.’’