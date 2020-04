Na bakken ellende begint in Netflixkomedie Love Wedding Repeat de bruiloft opnieuw

Vierde seizoen Deens drama Borgen komt er toch

14:28 De Deense televisieserie Borgen, over het wel en wee van een vrouwelijke premier, krijgt toch een vierde seizoen. Aanvankelijk hadden de makers besloten geen vierde serie te maken. Abonneezender Netflix heeft deze week de rechten voor Borgen 4 bemachtigd en zal de reeks in 2022 uitzenden. Het is de bedoeling dat dezelfde hoofdrolspelers in de nieuwe reeks terugkomen.