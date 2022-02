Na Britse prins Charles test Camilla nu ook positief op coronavirus

De hertogin van Cornwall (74) is in zelfisolatie gegaan, blijkt uit een verklaring. ‘We volgen de richtlijnen van de overheid.’ Prins Charles (73) testte vorige week donderdag al positief op covid. Ze zijn beide volledig gevaccineerd en hebben hun boosters ontvangen.

Clarence House heeft vandaag geen verdere toelichting gegeven over de gezondheidstoestand van Camilla en ook geen update over de situatie van Charles. Een bron binnen het koningshuis liet Reuters vorige week weten dat Charles zijn moeder, koningin Elizabeth, twee dagen voor zijn positieve test had gezien. Op dat moment vertoonde de troonopvolger nog geen klachten, maar de situatie zou gemonitord blijven.

Zelfisolatie

Charles zit momenteel nog in zelfisolatie. Woensdagavond, voor de positieve test van de troonopvolger, was de prins van Wales samen met zijn vrouw Camilla nog op een gala van British Asian Trust in het British Museum in London. Daar schudde hij ook diverse handen, zo is te zien op de foto’s.

Voor Charles is het al de tweede keer dat hij corona heeft. In maart 2020 behoorde hij tot een van de eersten die positief testte. Hij had destijds ‘milde symptomen’ maar kon vanuit huis nog wel doorwerken.

