Na De slimste mens stroomde mijn mailbox vol: 'Deed ik mee aan De geilste mens’

Of ik mee wilde doen aan mijn favoriete programma De slimste mens. ‘Halló! Is de paus katholiek?’, appte ik binnen twee minuten enthousiast terug. Mijn volmondige ‘ja’ kwam als een verrassing. De redactie had grote moeite om vrouwelijke kandidaten te vinden. Vrouwen hebben kennelijk meer last van faalangst, of geen trek in de reacties van 2,5 miljoen betweters op de bank. Dat begrijp ik ook wel. Je zal maar op een kinderlijk makkelijke vraag als ‘waarmee ademt een vis?’ zoiets doms antwoorden als ‘vinnen’. Ik vloog er in de vierde ronde uit en reed vloekend terug naar huis.

Met een deken over mijn hoofd keek ik de afleveringen terug, wachtend tot iedereen mijn #fail zou zien en #Vinnengate trending zou worden op Twitter. Dat gebeurde niet. In plaats daarvan stroomde mijn mailbox vol met berichten van types met namen als HenkieSpankie78 en JeBoyBas89. Een greep uit de collectie: ‘Ziet er goed uit voor je leeftijd!’, ‘Laat maar zien dat je naast beauty ook brains hebt!’, ‘Hey blondie, wanneer spreken we af?’ en ‘Lekker geil tongetje als je lacht, Debby’. Ook stond ik ineens met een ‘eervolle’ vermelding op internetfora Mokkels.nl en @lekkerevoetjes met close-upfoto’s van - je verwacht het niet - mijn voeten. Meine Güte. Deed ik mee aan De geilste mens? Nu begreep ik waarom vrouwen vaak ‘nee’ zeggen.

Ik heb te doen met vrouwen die écht bekend zijn. Dan krijg je niet alleen seksistische bagger uit de krochten van het wereldwijde web in je DM. De media tapt uit hetzelfde vaatje. Alleen al deze week vormt volgens de Mediacourant het diepe decolleté van presentatrice Iris van Lunenburg te veel afleiding voor haar mannelijke collega en haalde de opmerking over de ‘kostelijke tieten’ van ‘robotje zonder charisma’ Dionne Stax, aldus Johan Derksen, de cover van Veronica Superguide. Niet alleen mannen als Johan Derksen of Herman Brusselmans - die in Nieuwe Revu wekelijks zijn vaatje zuur leeg mocht kieperen over een vrouw naar keuze - maken zich schuldig aan onverbloemd seksisme. Nota bene Bridget Maasland slingerde een opmerking over een vermeende zwangerschap van Eva Jinek in de ether nadat RTL bekendmaakte dat Humberto Tan werd toegevoegd aan het latenighttalkshowteam. ‘Dat ik wel zwanger moet zijn omdat er een man bij komt, vind ik beledigend tot op het bot’, reageerde Eva Jinek fel in tijdschrift Nouveau.

En wat te denken van notoire schuinsmarcheerder Marco Borsato die op de bank bij Linda de Mol breeduit mocht vertellen dat zijn jarenlange ontrouw hem ook niet in de koude kleren was gaan zitten. Ach en wee, en arme hij! Al die jaren, al die vrouwen, al die seks: wat een lijdensweg! Het was voor hem óók niet makkelijk. Ik moest denken aan Georgina Verbaan. Nee, niet aan haar borsten die al eens voorpaginanieuws waren, maar aan het filmpje van haar zoenend in een restaurant met een ander manspersoon dan haar toenmalige vriend Jort. Het filmpje lekte uit naar RTL Boulevard en Georgina werd publiekelijk aan de schandpaal genageld. Toch opvallend dat zo’n Borsato jarenlang voor het oog van de camera ongestoord zijn gang kon gaan, zonder dat er ook maar iets naar buiten lekte.

Of ik niet een klein beetje moest lachen om de opmerking over Dionne Stax op de cover van Veronica Superguide, vroeg een vriend mij via Instagram. Geloof me, ik ben allesbehalve een uberwoke sneeuwvlok die nergens om kan lachen. Als er iemand van grove grappen houdt, ben ik het wel. Maar seksistische opmerkingen van niveautje lagere school werken niet op mijn lachspieren. Sterker nog: Ik vind dat gedrag diep en diep treurig. Want het begint met een seksistische opmerking, een foto op een obscuur fetisjforum en het eindigt met je hoofd in een deepfakepornovideo, zoals bij meerdere bekende vrouwen onder wie Dionne Stax gebeurde. Daar kan ik niet om lachen. Ook niet klein een beetje.

