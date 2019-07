Na de zomer weekenden vol Linda de Mol op tv

Na elf jaar in dienst bij RTL stapte De Mol deze maand over naar Talpa, waar ze het paradepaardje wordt van de weekenden van SBS 6. Op zaterdagavond is ze te zien met spelshow Ik hou van Holland, op zondagavond met Miljoenenjacht. Beide titels trokken op RTL 4 gegarandeerd een miljoenenpubliek en het is afwachten hoe de programma's scoren bij de concurrent.



RTL is ‘zijn’ koningin komend tv-seizoen overigens nog niet helemaal kwijt: fans kunnen op zondag na Miljoenenjacht naar RTL 4 zappen voor Linda’s dramaserie Familie Kruys, die om 21.30 uur begint.



In de uitzendschema’s, die onder adverteerders worden verspreid, is te zien met welke programma’s de tv-zenders dit najaar de concurrentie aangaan. Een korte samenvatting: