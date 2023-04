Na grimmige situatie in Brazilië grijpt productie in bij Race Across The World: koppels tóch met vliegtuig

Van Mexico-Stad naar Ushuaia zonder pinpas, zonder telefoon en zonder vliegtuig. In Race Across The World , het nieuwe avonturenprogramma van RTL 4, gaan bekende Nederlanders back to basic, een reis van 14.000 kilometer louter over land. Toch moest de productie ingrijpen toen de situatie in Brazilië te grimmig werd.

,,Het programma werd tijdelijk gestaakt en de koppels moesten zo snel mogelijk het land verlaten,” aldus een woordvoerder van RTL. Per vliegtuig dus. Bij hoge uitzondering om de koppels veilig uit Brazilië te krijgen, aldus de zender. Martijn Krabbé, presentator en voice-over van het programma, bezigde voorafgaand aan de start nog idyllische woorden. ,,We vliegen tegenwoordig gemakkelijk en overal naartoe. In hoeverre slagen we er nog in om ergens te komen zonder vliegtuig? Om de trein te pakken, de bus, of andere vervoermiddelen? En wat kom je onderweg tegen? Welke hobbels moet je nemen? En in hoeverre worden de tweetallen op elkaar getest?”

In de aflevering van woensdagavond zijn de koppels Hugo Kennis/Eva Cleven, Frank en Olga Commandeur, Bastiaan en Sem Ragas en Howard Komproe /Dre Urhahn op weg naar het Braziliaanse Florianopolis en zien we hoe zij midden in de chaos van de Braziliaanse presidentsverkiezingen komen. In het gebied waar president Bolsanaro de verkiezingen verliest, ontstaat chaos door onlusten. ,,Florianopolis ligt in de staat Santa Catarina, waar veel Bolsanaro aanhangers heeft. Die waren allerminst blij met de naderende uitkomst en gingen kwaad de straat op. Het begon met stakingen in onder andere openbaar vervoer waar de kandidaten al snel last van kregen. Vervolgens braken er rellen uit waarbij stations en infrastructuur zoals wegen en bruggen werden geblokkeerd,” aldus een woordvoerder.

Twee koppels komen vast te zitten

De productie moest ingrijpen. ,,Er kwam een moment dat de sfeer echt wel grimmig begon te worden, waarbij twee koppels en begeleidende crew vast kwamen te zitten. Twee andere koppels waren niet meer in staat om verder te reizen. Vanwege ‘roadblocks’ was er geen vervoer over land meer mogelijk. Productie besloot toen dat de race, en dus het programma, tijdelijk gestaakt moest worden om het land zo snel mogelijk te verlaten.”

De productiebusjes met spullen werden achtergelaten in de lange files die waren ontstaan. ,,In redelijk spannende momenten heeft de productie met veel geregel en een klein beetje geluk de laatste vliegtickets Brazilië uit kunnen krijgen. De kandidaten en cast brachten de nacht door op het vliegveld en reisden vervolgens naar Montevideo in Uruguay waar de race en het programma uiteindelijk werden hervat. Vanwege de noodsituatie moest bij grote uitzondering dus één keer gevlogen worden.”

Race Across The World, elke woensdagavond vanaf 20.30 uur bij RTL 4

Volledig scherm Bastiaa Ragas met zoon Sem staan vast op de snelweg richting Florianopolis © Still

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: