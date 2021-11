Na Hallmark stoppen nog twee bedrijven de samenwerking met de Meilandjes

UpdateOok huidverzorgingsmerk Nivea zet de samenwerking met de familie Meiland per direct stop. Eerder al verbraken Emma Matras en kaartenbedrijf Hallmark de samenwerking, na opmerkingen van Erica Meiland over mensen met een hoofddoek.

Beiersdorf, het moederbedrijf van NIVEA, laat vanmiddag aan deze site weten dat het ‘inclusiviteit en diversiteit op alle gebieden omarmt’. ‘We zetten ons in voor acceptatie en gelijkheid en zijn tegen elke vorm van discriminatie. Erica Meiland heeft uitspraken gedaan over de islam waarin zij gesteund wordt door haar dochter Maxime. Beiersdorf kan zich niet vinden in deze uitspraken. Door een samenwerking tussen Nivea en Maxime te starten zou het voelen alsof we ons verbinden aan een gedachtegoed dat niet past bij ons als organisatie en het merk. Nivea is er namelijk voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid en leeftijd.’

Gisteravond werd bekend dat Emma Matras heeft de samenwerking met Maxime Meiland per direct stopzette. Emma Matras besloot contact te zoeken met Maxime Meiland na uitspraken die haar moeder Erica had gedaan in haar nieuwe biografie. Daarin sprak ze zich kritisch uit over het dragen van hoofddoeken en boerka’s. Ze zegt onder meer: ,,Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?”

Inclusiviteit

In het statement op Instagram schrijft het matrassenmerk: ‘De recente opmerkingen van Erica Meiland, moeder van Maxime Meiland, staan haaks op onze waarden. Omdat wij Maxime niet willen beoordelen op basis van de standpunten van haar moeder, hebben we haar de kans gegeven om publiekelijk te reageren. Ze heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.’

Daarom gaat het bedrijf nu tot actie over. ‘Emma neemt expliciet afstand van de opmerkingen van Erica Meiland. We accepteren het niet dat een groep mensen wordt buitengesloten of veroordeeld op basis van ras, religie, seksuele oriëntatie of elk ander persoonlijk kenmerk. Daarom hebben we besloten de samenwerking met Maxime per direct stop te zetten, aangezien wij niet willen samenwerken met iemand die onze waarden van diversiteit en inclusiviteit niet omarmt.’

Erica laat weten geen commentaar te willen geven op de kwestie.

Eerder haalde Hallmark kaarten die gebaseerd zijn op teksten van de Meilandjes van hun site af. ,,Wij sluiten niemand uit en vinden dat iedereen erbij hoort en ertoe doet. Wanneer een partner met wie wij samenwerken onze visie niet deelt, voelen wij ons genoodzaakt deze producten (…) offline te halen", stelde het bedrijf.

Dappere vrouw

PVV-leider Geert Wilders heeft overigens zijn steun uitgesproken voor Erica Meiland. Op Twitter noemt de politicus Meiland ‘een dappere vrouw’, die steun verdient ‘van ons allemaal’ en roept hij mensen op te stoppen met het sarren en boycotten van de Meilandjes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.