Na Jinek durf ik wel te voorspellen wie de Televizier Ring in elk geval níet wint

Amber Heard dagvaardt politie Los Angeles in zaak tegen Depp

10:03 Exen Amber Heard en Johnny Depp blijven de messen slijpen voor hun wederzijdse rechtszaken. Heard heeft in een dagvaarding het politiekorps in Los Angeles gesommeerd alle documenten, beelden en andere informatie vrij te geven van een bezoekje dat de politie in 2016 aan het huis van het toenmalige stel bracht. Ook eist ze inzage in het functioneren van de dienstdoende agenten.