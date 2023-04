Na Ladada (Mon Dernier Mot) komt Claude met Layla opnieuw Top 40 binnen

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 8 april. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 3 zittenblijvers, 13 stijgers en 21 zakkers.

28 (--) LAYLA- Claude

Ladada (Mon Dernier Mot) lijkt de terugweg te hebben ingezet. De debuutsingle van Claude staat inmiddels 19 weken in de top 10 maar zakt deze week wel naar de onderste plek - nummer 10. Eind maart verscheen er met Layla een opvolger en afgelopen week was dat de Alarmschijf op Qmusic. Claude was meteen ook heel duidelijk over wie Layla is; die is er namelijk niet. Maar ‘het klonk lekker’ en dus werd er een verhaaltje omheen gebouwd. Met succes, want het is deze week, op nummer 28, de hoogste nieuwe.

9 (14) MIRACLE- Calvin Harris & Ellie Goulding

In het Verenigd Koninkrijk heeft Calvin Harris al tien nummer 1-hits op zijn naam weten te schrijven. Zo’n vaart loopt het hier zeker nog niet want met Summer, Blame, How Deep Is Your Love en One Kiss staat de teller hier pas op vier.

Zijn nieuwste track met Ellie Goulding gaat wel heel lekker want Miracle klimt deze week met vijf plaatsen winst de top 10 in – op nummer 9. Daarmee pakt Calvin zijn 14e top 10-hit en evenaart hij Tiësto. David Guetta blijft de dj met de meeste top 10-hits want hij stond 24 keer in het bovenste kwart van de lijst.

2 ( 3) WAT WIL JE VAN MIJ- Metejoor & Hannah Mae

Het lijkt erop dat Creepin’ van Metro Boomin, The Weeknd en 21 Savage de eerste plaats niet gaat halen. De track stond de afgelopen vier weken op nummer 2 maar deze week is ‘ie ingehaald door Wat Wil Je Van Mij. De hit van Metejoor en Hannah Mae is nu ‘best of the rest’. Het zorgt ook meteen voor een bijzondere situatie nu Back To You van Lost Frequencies, Elley Duhé en X Ambassadors naar nummer 4 klimt. Daardoor staan er nu twee Belgische hits in de top 5 en dat is pas voor de derde keer in de geschiedenis van de Nederlandse Top 40.

1 ( 1) FLOWERS- Miley Cyrus

Miley Cyrus komt deze week in een rijtje met zeven andere Amerikaanse zangeressen die de Top 40 het langst wisten aan te voeren. In die lijst staat, achter die van Madonna, Beyoncé, Britney Spears, Whitney Houston, Lady Gaga, Camila Cabello en Bebe Rexha, nu de naam van. Miley Cyrus. Flowers weet van geen wijken en is, voor de elfde week, ook nu de grootste hit van ons land.

