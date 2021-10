Na Martien nu ook Erica Meiland gehackt op Instagram

Op de Instagram Stories verschenen opvallende geldverzoeken. ,,Ik heb geld nodig kan iemand me 150 euro lenen?” Ook stond er in inmiddels verwijderde Stories een oproep om met bitcoins geld in te zamelen voor een goed doel.



De realityster laat aan Shownieuws weten dat ze bezig is de situatie op te lossen. Vorige week werd het account van Martien ook al gehackt. Op zijn account werd toen meerdere malen een foto van een onbekende man gedeeld.