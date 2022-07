Na Mathilde is ook haar Urker tweelingzus Gerda in verwachting: ‘Lang gewacht’

Tweelingzussen Gerda en Mathilde Keuter (25) uit het programma URK ! zijn allebei in verwachting. Mathilde liet eerder dit jaar weten zwanger te zijn en Gerda heeft deze week bekendgemaakt ook een kindje te verwachten. Haar man Klaas Romkes zegt vragen over een mogelijke zwangerschap vervelend te hebben gevonden. ,,We hebben het lang geprobeerd.”

Urk!-realityster Mathilde Keuter maakte in maart bekend zwanger te zijn. Mathilde, die samen met haar tweelingzus Gerda in de populaire serie op SBS6 te zien is, vertelde destijds geen relatie te hebben. Ze verwelkomt het kindje met open armen. ‘Het leven kan zo anders lopen dan gepland. Maar je bent nu al zo welkom’, schreef ze op sociale media.

Vier maanden later heeft haar tweelingzus Gerda ook leuk nieuws te melden: ‘Na lang wachten is het eindelijk zover!’, meldt ze op Instagram. ,,We zijn heel erg blij dat we samen zwanger zijn”, zegt ze in een korte telefonische reactie. ,,Ik ben druk aan het werk en kan er daarom niet veel meer over zeggen.”

Klap in gezicht

Haar man Klaas Romkes - die ook te zien is in de realityserie over Urk - meldt via Facebook de afgelopen jaren reacties zoals ‘Wanneer zijn jullie aan de beurt?’ en ‘Hey Klaas, beter je best doen!’ als erg vervelend te hebben ervaren. ‘Ze voelden allemaal als een klap in je gezicht. Gerda en ik zijn al twee jaar aan het proberen om kinderen te krijgen, maar het lukte ons niet terwijl onze kinderwens zo groot is’, schrijft hij.

‘We zouden beginnen aan een vruchtbaarheidstraject en hadden de eerste stappen ook al ondernomen’, vervolgt Romkes. ‘We hebben besloten om dit traject niet te delen met jullie. Ik wil duidelijk maken dat deze vragen niet normaal zijn en dat je iemand hier pijn mee kan doen. Denk in het vervolg na voordat je zulke dingen roept. Gerda is uiteindelijk zwanger geworden zonder traject en dat was mijn eerste vaderdagcadeautje.’

