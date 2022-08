Na overlijden Olivia Newton-John: zo gaat het nu met de andere acteurs uit Grease

Hotste actrice van dit moment Sydney Sweeney kan geen adempauze nemen: ‘Verdien te weinig’

Sydney Sweeney (24), die na gelauwerde rollen in hitseries te boek staat als een van de meest veelbelovende jonge actrices, heeft de afgelopen tijd last gehad van ernstige paniekaanvallen. Ze dacht soms dat ze doodging, maar een adempauze zit er niet in. ,,Daar heb ik niet genoeg inkomen voor.’’

7 augustus