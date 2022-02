Na succes van Wordle: Lingo verkocht aan grote Amerikaanse zender CBS

Lingo is nog steeds erg populair als spelletje. Onlangs keerde de spelshow in ons land nog terug op SBS 6 en er zijn momenteel ook hoge kijkcijfers in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. De Amerikaanse zender CBS is nu ook overstag. Producent Marc Pos is enthousiast: ,,Na ‘De Verraders’ mogen we nu weer een format aan Amerika verkopen. Het is waanzinnig dat RuPaul het programma gaat presenteren.”



Over het taalspelletje zegt hij: ,,Lingo laat IDTV nooit los. De spelshow is al meer dan dertig jaar in vele gedaantes op televisie geweest, in meerdere landen. We blijven het spelletje doorontwikkelen. Creative director Jasper Hoogendoorn blijft samen met ons team regelmatig wijzigingen doorvoeren, waardoor het format opnieuw met veel succes in meerdere landen is uitgezonden.”



Lingo was vanaf 1989 tot 2014 te zien op de Nederlandse tv. In 2019 keerde het met redelijk succes terug bij SBS 6 met Jan Versteegh als presentator. Op dit moment wordt op internet een variant van het spel veel gespeeld, genaamd Wordle. Spelers moeten daar in zes pogingen een woord met vijf letters raden. Dat spel werd voor veel geld verkocht aan de New York Times.