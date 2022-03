Na twee jaar treden Ambassadeurs van de Vrijheid eindelijk weer op voor publiek

Het festival in Groningen is dit jaar bijzonder omdat daar een proef met entreegeld wordt gehouden. Wie in Groningen het festival wil bezoeken, moet daarvoor 5 euro betalen. Vooral vanwege de snel stijgende kosten is het volgens een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei lastig de begroting rond te krijgen voor de festivals, die altijd vrij toegankelijk zijn geweest.

Wat er gaat gebeuren als de proef in Groningen een succes blijkt, moet nog worden bekeken, zegt de woordvoerder van het comité. Directeur van het Bevrijdingsfestival Groningen Ebel Jan van Dijk meldt wel dat voor mensen met een kleine portemonnee wordt gewerkt aan een systeem waarbij zij op een gastenlijst kunnen komen en zo gratis naar het festival kunnen. Ook voor kinderen tot en met 12 jaar hoeft geen entreegeld te worden betaald.

Helikopters

De Ambassadeurs van de Vrijheid vliegen in helikopters langs verschillende festivals in het hele land. Rapper Fresku schreef speciaal voor de gelegenheid een lied over vrijheid, Duncan Laurence vraagt speciaal aandacht voor de lhbti-gemeenschap. ,,Ik wil dat er aandacht komt voor hoe het deze mensen is vergaan in de Tweede Wereldoorlog.’’

Rapper Donnie en Suzan & Freek kregen veel verhalen mee van hun grootouders. ,,Ik weet van mijn oma dat ze onderduikers hadden op de boerderij en in een bunker vlak bij het ouderlijk huis’’, zegt Suzan. Zij en Freek bezochten vluchtelingen op Lesbos en in Athene en maakten daar een documentaire over. ,,Het voelde heel machteloos dat wij zo weinig kunnen doen. We kunnen wel hun verhaal vertellen, zodat ze gehoord worden. Wij hebben hun pijn een beetje kunnen voelen, ik hoop dat meer mensen dat ervaren en dat het iets teweegbrengt. Al is het maar op kleine schaal. Het is zo oneerlijk dat de plek waar je geboren bent zoveel bepaalt. Onze boodschap is dat dit mensen zijn zoals jij en ik, het kan iedereen overkomen.”

Tijdens de bevrijdingsfestivals op 5 mei zijn er meer dan driehonderd optredens en inhoudelijke activiteiten, aldus de organisatie. Duncan Laurence verzorgt de symbolische opening; de songfestivalwinnaar haalt op 4 mei het vrijheidsvuur op in Wageningen en ontsteekt op 5 mei het vuur om 13.30 uur in Den Bosch.

