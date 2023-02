Na uit de hand gelopen try-out krijgt Wart Kamps alsnog staande ovatie bij première

Racisti­sche passages in nieuwe James Bond-boe­ken verwijderd

Passages die als racistisch kunnen worden beschouwd, worden in de nieuwe uitgaven van de James Bond-boeken aangepast of verwijderd, aldus The Telegraph. Uitgever Ian Fleming Publications Ltd, die de rechten bezit, heeft de originele teksten laten beoordelen door een groep proeflezers. Naar aanleiding van die beoordeling zijn nieuwe versies tot stad gekomen, waarin ook een disclaimer wordt toegevoegd.