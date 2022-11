Na vijven en mislukte foto nu eerste plek voor Tina de Bruin in Het perfecte plaatje: ‘Had het opgegeven’

Ruim 1,2 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Tina de Bruin na keer op keer gevarenzone eindelijk de eerste plek veroverde in Het perfecte plaatje . Dat vond de actrice, altijd even ingetogen met haar emoties, best een beetje bijzonder. ,,Ik had het eigenlijk al opgegeven.’’

Je kunt Tina de Bruin (46), bekend van talloze films en series als Kees & co, rustig een vat vol tegenstrijdigheden noemen. Als kijker van de RTL 4-fotografieshow word je bijna ook onrustig als Tina al in de stress zit voordat haar fotoshoots begonnen zijn. Tegelijkertijd heeft ze iets kalms en komt ze met haar droge humor immer laconiek over. Tot gisteravond.

Hoe erg Tina ook haar best deed, de jury had de afgelopen weken steeds kritiek. Ze had een onmogelijk standpunt gekozen, toonde te weinig creativiteit of zette een model op de verkeerde plek. De vijven vlogen haar om de oren en jurylid William Rutten sprak zelfs een keer van een mislukte foto. De Bruin heeft ervan geleerd, bleek toen ze gisteravond een ‘fine art’-foto moest maken met een kind als model.

De opdracht was niet concreet, als de foto maar vervreemdend werd en de ogen van het kind onzichtbaar waren. Tina had meteen een idee. Door al het nare nieuws van de laatste tijd kijkt ze zelf soms ineens heel anders naar de wereld. Dat gevoel wilde ze vangen door het kind tussen antieke radiotoestellen te zetten, kijkend naar de wereld met een verrekijker van koffiebekertjes met getekende ogen op de onderkant.

De visie in haar hoofd kwam voor haar lens tot leven. ,,Ik ben wel echt relaxter aan het shooten, ik kan het zelf niet zo goed geloven’’, sprak Tina. ,,Dat is het gekke aan dit gevoel. Ik had het eigenlijk een beetje opgegeven: wanneer het kwartje gaat vallen, ik zag het niet meer gebeuren. Er is wel iets gaande en dat vind ik heel leuk. In je oog, in compositie. Ik kan het zelf niet geloven, dat je het dus écht kan leren.’’

Wat heet: de juryleden namen unaniem hun petje af voor Tina’s ‘perfect gestylede’ foto. Rutten zei zelfs dat de afbeelding een diepe buiging verdiende en zomaar van de vermaarde topfotograaf Erwin Olaf had kunnen zijn. ,,Dat vind ik wel leuk, dat vind ik wel leuk’’, reageerde Tina, die zich niet echt een houding wist te geven. ,,Het komt allemaal binnen mensen. Daar ben ik hartstikke blij mee.’’ En grappend: ,,Tina de B. is passé, het is nu mevrouw Olaf. Ik verwacht van jullie allemaal, onzichtbare crew, dat jullie me aanspreken als mevrouw Olaf.’’

Onbekend gevoel

De winnaar van de week was iemand die ‘niet bekend is in de hogere regionen’, vertelde presentator Tijl Beckand. Na haar eveneens geslaagde shoot met het Nederlandse mannenwaterpoloteam eerder op de avond kwam Tina uit op een eindcijfer 8, hoger dan alle andere BN’ers in het programma. Haar reactie was typisch De Bruin. ,,Die had ik niet zien aankomen. Dat heeft mij een gevoel bezorgd dat ik hier nog niet eerder gehad heb.’’ Maik de Boer moest de wedstrijd uiteindelijk verlaten.

Het perfecte plaatje staat met 1,2 miljoen kijkers op de derde plek in de dagelijkse kijkcijfer-top 25 van de Stichting KijkOnderzoek. Alleen de NOS Journaals van 18.00 en 20.00 uur trokken meer kijkers, respectievelijk 1,3 en 1,9 miljoen.

