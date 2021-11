‘Naakte’ BN'ers redden mogelijk het leven van Tim: ‘De show heeft echt impact’

Kijkers van het Net 5-programma For one night only hebben wéér niet de naakte BN’ers gezien die promotiefilmpjes de afgelopen tijd beloofden. De tweede editie van de show trok ruim de helft minder kijkers dan in 2019 (377.000), maar op sociale media waren de reacties lovend. In het programma werd duidelijk dat de ludieke actie een leven kan veranderen.

In For one night only gaat een groep BN’ers uit de kleren om aandacht te vragen voor het belang van vroege diagnose bij kanker. Voor het eerst deden ook vrouwelijke BN’ers als Olcay Gulsen mee, die tijdens de stripshow aan het einde hun onderbroek aan bleken te houden.

De mannen, onder wie Giel Beelen en Simon Keizer, gingen wel naakt, maar het publiek thuis en in de theaterzaal werd verblind door fel licht achter de sterren. 913.000 mensen zagen volgens Stichting KijkOnderzoek minimaal een minuut van het programma, vermoedelijk precies dat einde, maar de boodschap zat in de anderhalf uur daarvoor.

De BN’ers ontmoetten Tim, in 2019 een van de 813.000 kijkers van de eerste editie. Hij had op dat moment nergens last van, maar besloot zichzelf na de uitzending toch te checken. Hij vond een erwtje op zijn zaadbal, bleek ‘agressieve’ kanker te hebben en moest snel sperma opslaan als hij ooit nog kinderen zou willen krijgen. Hij werd geopereerd, kwam er bovenop en vertelde de BN’ers gisteravond hoe belangrijk hun actie is.

,,Het heeft echt impact’’, zei hij. ,,Niet een beetje. Het heeft mijn leven in ieder geval verbeterd en me een hele hoop leed bespaard, omdat ik er zo vroeg bij was. Dat is mijn geluk geweest.’’

Quote Als het een paar maanden later was geweest, dan had Ruud het zeker niet overleefd Olcay Gulsen

Zo was het een show met een lach en een traan. Het ene moment dansten de BN’ers tussen de wildvreemde mensen in Ikea om hun schaamte kwijt te raken, het andere moment vertelde actrice Tjitske Reidinga dat haar blaaskanker terug is en Olcay hoe haar vriend Ruud de Wild zichzelf besloot te laten onderzoeken na een gesprek met Simon Keizer.

Bij de dj werd darmkanker gevonden. ,,Als het een paar maanden later was geweest, dan had hij het zeker niet overleefd’’, zei Gulsen. ,,In die zin heeft Ruud zijn leven ook wel een beetje aan jou te danken.’’

De sterren ontmoetten ook Melanie (30), die vertelde over ‘de meest onzekere tijd van haar leven’. Ze was huiverig toen ze de oproep kreeg voor een uitstrijkje bij het Bevolkingsonderzoek, maar ging toch, waarna onrustige cellen werden gevonden. Ze roept iedereen op zich ook te laten checken, de opkomst na de oproep is nu slechts 56 procent.

,,Het zijn mensen zoals Melanie voor wie ik dit doe, dus dat raakt me wel’’, zei Olcay. ,,Als we mensen zo ver kunnen krijgen om zich wel te laten controleren en niet het voor zichzelf uit te schuiven, daar zit voor mij de winst. Als ik mezelf een beetje voor schut moet zetten daarvoor, doe ik dat graag.’’

Twitterende kijkers hadden na de teleurstelling van 2019 niet meer gerekend op écht naakte BN’ers, zo lijkt het. Ze vonden de show vooral mooi:

