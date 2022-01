Naamgenoot André van Dui(j)n: ‘Overal waar ik kom beginnen mensen over grote bloemkolen’

Toegegeven, het is een lichtelijk valse start van deze rubriek, waarin we mensen met dezelfde naam als een BN’er aan het woord laten. Want André van Duijn (50, Zevenhuizen (ZH), werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg) heet nu eenmaal niet André van Duin (74, Amsterdam, werkzaam als presentator/zanger/komiek), maar hij heeft wel hilarische verhalen over zijn naam.