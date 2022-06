Naamgenoot Koos Alberts: ‘Ik heet écht zo, de artiest heette eigenlijk anders’

Update Maan ontroert met vaderdag-ode, De Staat en Nile Rodgers zorgen voor feest op slotdag Pinkpop

Dat maakt een festival zo leuk: het ene moment ontroert zangeres Maan het publiek met een emotionele ode aan haar vader op Vaderdag, een paar uur later gaat op dezelfde plek het publiek uit zijn dak bij de hypnotiserende beats van De Staat en weer iets later is Megaland één grote disco.

19 juni