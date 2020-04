Naar de film in de nieuwe samenleving: driekwart lege zaal en na afloop snel naar huis

video's Dit is jullie soundtrack van de coronacri­sis: hoop en troost in onzekere tijd

7:41 Geen festivals of concerten deze zomer, maar muziek luisteren thuis, via streaming, in de auto of met je airpods. Voor troost, hoop of plezier. Deze site vroeg lezers naar hun soundtrack van corona. Welk nummer blijft ons voor altijd herinneren aan deze periode? Lezers reageerden massaal. Een bloemlezing.