Najib Amhali start eigen afkickkliniek: ‘Miste een echt persoonlijke benadering’

Najib Amhali (50) vouwt zijn laptop open en doet voor hoe dat ging: een gesprek met een hulpverlener over zijn verslavingen, via Skype. Let wel: voor corona, want de comedian was al clean, ruim voordat de pandemie begon. ,,Drie jaar, twee maanden en een paar weken. Maar goed, dan had ik zo’n gesprek via Skype met iemand die op de achtergrond haar kind door de woonkamer had huppelen. Dat werkt toch niet? Ik zei tegen haar dat alles goed ging met me, terwijl ik naast de laptop coke had liggen om op te snuiven.’’