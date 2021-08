Najib wordt geteisterd door ringslang en Tanja houdt er bijzondere sporttechnieken op na

Superde­luxe jacht van Belgische koning te koop voor 1,95 miljoen euro

14 augustus Het jacht waarmee koning Albert II (87) en koningin Paola (83) tussen 2009 en 2019 over de Middellandse Zee dobberden, de Alpa IV, staat te koop. Vraagprijs: 1,95 miljoen euro. In 2009 werd het schip door het Belgisch koningshuis voor 4,6 miljoen euro aangekocht. Het was jarenlang de zomerse ontmoetingsplek voor de kinderen en kleinkinderen van het vorstenpaar.