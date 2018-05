Naomi van As en Ellen Hoog vragen mannen hemd van het lijf

Het duo Van As en Hoog stelt vooraf een rapport op met cijfers voor verschillende aspecten, zoals sexappeal, sportiviteit, gevoeligheid en intelligentie. ,,Zoals wij die van te voren inschatten. Dat gaat dus over beeldvorming, want wij hebben ons wel in de mannen verdiept, maar kennen hen niet. Na 24 uur komt dan het antwoord op al die aspecten. Dan is het de vraag: zaten we goed of hebben ons vergist'', vertelt Ellen Hoog.

Het idee van het nieuwe programma Ellen & Naomi: 24 uur mandekking komt van John de Mol zelf. ,,Het is op ons pad gekomen'', vervolgt Van As, die na haar hockeyloopbaan al televisiewerk verrichtte als presentatrice van Zappsport. De twee zien een nieuwe carrière in televisieland wel zitten. ,,We hebben zelf ook ideeën'', aldus Naomi van As die drie weken geleden bekend maakte dat zij zwanger is. De ex-hockeyster en haar vriend, topschaatser Sven Kramer, verwelkomen later dit jaar hun eerste kindje. ,,Ik voel me heel goed, zit lekker in mijn vel en heb eigenlijk weinig last gehad van misselijkheid. Het is in ieder geval heel spannend'', aldus Van As.