Nasrdin Dchar reageert op ophef over kerstboom: Staat los van religie

De 40-jarige Nasrdin snapt niets van alle ophef die hij gisteren naar zijn hoofd kreeg geslingerd toen hij trots zijn kerstboom deelde op Instagram. Islamitische volgers van de acteur vonden het een schande dat hij überhaupt een kerstboom in huis durft te halen. Voor Nasrdin schuilt er echter een andere gedachte achter het vieren van kerst.



‘Gisteren was ik in mijn djelebba bezig met het versieren van mijn kerstboom. En toen ik daar bewust over ging nadenken, zag ik daar de schoonheid wel van in. Want wat ik zag, was hoe verschillende werelden samensmelten tot één. Dat is namelijk mijn gezin. Marokkaans, Nederlands, Indonesisch, islamitisch, westers. Alles in één', legt hij in een lang bericht uit.



Het vieren van kerst heeft volgens de acteur dan ook niets te maken met zijn geloofsovertuiging. 'Ik neem al jaren tijdens deze periode een kerstboom. Want voor mij staat het los van religie, omdat ik nu eenmaal een andere religie belijd.’



Nasrdin is geschrokken van de heftige reacties van zijn volgers. ‘Blijkbaar heb ik in de ogen van veel mensen zoiets ergs gedaan, dat ze het nodig vonden om mij tot op het bot te beledigen. En niet alleen mij, maar ook mijn ouders. Ze vonden het nodig om mij de les te lezen, om van mij te walgen en om mij te verafschuwen', zo vervolgt hij. ‘Voor alle mensen die op deze manier hebben gereageerd en zichzelf ‘moslim’ noemen: Allah hoort en ziet alles.’