Natúúrlijk zou Duncan zich kwalificeren, maar team Arcade blijft nuchter

videoHet is hem gelukt! Duncan Laurence is een stap dichter bij de eerste Nederlandse Songfestivalzege in 44 jaar. Hij kwalificeerde zich vanavond voor de finale met een knappe uitvoering van zijn prijsnummer Arcade .

Uiteraard, het was verwacht. Natúúrlijk zou Duncan Laurence zich namens Nederland kwalificeren voor de finale van het Songfestival. Hij is immers bij alle wedkantoren torenhoog favoriet voor de eindzege. Dan moest een plek bij de eerste tien in de halve eindstrijd toch een formaliteit zijn. Toch hielden Laurence en de andere leden van de Oranje-delegatie de adem in toen het aflezen van de overlevers in de Expo van Tel Aviv begon.

De vreugde was daarom groot toen de gehoopte vlag uiteindelijk als tweede in beeld verscheen. Laurence sprong op. Net als zijn steun en toeverlaat Ilse DeLange. Maar zo intens als de euforie in sommige recente jaren was bij een Nederlandse kwalificatie voor de eindstrijd, was de blijdschap nu niet. Team Arcade lijkt doordrongen van het feit dat de finale slechts een tussenstop is op de route naar meer. Er ligt een unieke kans op het schrijven van een nieuw hoofdstuk in het songbook met Nederlandse Eurovisiegeschiedenis.

Bijna vergeten

Eindelijk kan morgen Teach-in worden vervangen als laatste Nederlandse Songfestivalwinnaar. 1975 was het. Joop den Uyl was net aangetreden als premier en een liter benzine kostte omgerekend 41 eurocent. Ding-a-Dong volgde ABBA’s Waterloo op, een klassieker. Laurence zou de kroon kunnen overnemen van de Israëlische Netta, zangeres van het al bijna vergeten Toy.

Arcade zou een waardige troonopvolger zijn. Een toegankelijke elektropopballade, grotendeels door Laurence zelf geschreven. In de uitvoering zoals Laurence die gisteravond neerzette een ontroerende hymne over verlies en eenzaamheid. Laurence zong het lied, zoals vrijwel elke keer deze week, intens en nagenoeg foutloos. Begon hij de juryshow van woensdag van de zenuwen nog met een kleine hapering, gisteravond bleek hij meteen bij de les.

Volledig scherm © AP

Als hij dat ook zaterdag in de eindstrijd is, mengt hij zich met zekerheid in de strijd om de zege. Dat gaat hij doen met een act die sinds de laatste repetitie van gistermiddag eindelijk is zoals de Nederlandse architecten hem voor ogen hadden. Zelfs toen werden er, met de juryshow al achter de rug, nog aanpassingen gedaan aan de cameravoering van Arcade.

Hanglamp

Waren er in de voorafgaande dagen twijfels of de Israëlische podiumbouwers voor elkaar zouden krijgen wat de Nederlandse delegatie voor ogen had, op het moment dat telde slaagden de plannen. De hanglamp, een modelletje dat tot schrik van regisseurs Hans Pannecoucke en Ilse DeLange niet in Israël te fabriceren bleek, daalde op het juiste moment richting de toetsen van Laurence.

De camerashot met het strijklicht over Laurence’ gezicht moest de stemmen van de tv-kijkers binnenhalen. Belangrijk, omdat de Nederlandse equipe constateerde dat de publieksstemmen de afgelopen jaren ernstig achterbleven bij die van de vakjuryleden. Daarom werd dit jaar extra aandacht besteed aan een aantrekkelijke act en vooral het juiste, voor iedere kijker invoelbare, liedje.