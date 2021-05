NBC zendt Globes in 2022 niet uit vanwege diversiteitsdiscussie

NBC Universal, dat al tientallen jaren de uitreiking van de Golden Globes uitzendt, zal dit in 2022 niet doen. Dat meldt The Hollywood Reporter vandaag. De zender heeft hiertoe besloten nadat de kritiek op het gebrek aan diversiteit bij de prijzen de afgelopen weken bleef aanzwellen.

De Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de club van filmjournalisten in Hollywood, bepaalt wie de prijzen krijgt. Maar de organisatie ligt onder vuur omdat de diversiteit in de club ver te zoeken. Ook de Oscars lagen om deze reden de afgelopen jaren onder vuur. De Academy, die de Oscars uitreikt, heeft de afgelopen jaren heel hard zijn best gedaan een meer gemêleerd ledenbestand te krijgen, met succes.

De HFPA kondigde vorige week aan hervormingen te gaan doorvoeren. Zo wordt er heel bewust gezocht naar journalisten van kleur die worden gevraagd lid te worden van de organisatie. Daarnaast mogen in de toekomst ook journalisten worden toegelaten die niet in Californië maar elders in de VS wonen.

NBC zegt deze plannen af te wachten en te hopen de show in 2023 weer wel uit te zenden. Het is niet bekend of een andere zender de ceremonie wil uitzenden. Eerder dreigden ook al veel pr-bureaus niet meer met de HFPA samen te willen werken als er niet snel veranderingen werden doorgevoerd.

