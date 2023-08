Ne-Yo neemt excuses over omstreden opmerkingen over geslachtsoperaties terug

Ne-Yo is teruggekomen op de excuses die hij eerder aanbood naar aanleiding van zijn ongevoelige opmerkingen over geslachtsoperaties. De Amerikaanse zanger had in een recent interview kritiek geuit op ouders die hun kinderen geslachtsoperaties laten ondergaan en na negatieve reacties daarop sorry gezegd.

De opmerkingen van de zanger werden gezien als transfoob en nadat ophef was ontstaan, plaatste hij op sociale media een verklaring waarin hij zijn excuses aanbood. Ne-Yo stelde na ‘lang nadenken’ in te zien dat zijn opmerkingen als ‘ongevoelig en beledigend’ konden worden opgevat. Maar de 43-jarige artiest zegt nu in een latere video op Instagram dat hij ‘geen spijt heeft voor het hebben van een mening’, en dat de verklaring afkomstig was van de ‘computer van zijn publicist’. In het bijschrift van de video schrijft hij onder meer dat hij zich ‘niet onder druk laat zetten om excuses aan te bieden.’

,,Als mijn mening iemand heeft beledigd, sorry dat je beledigd bent, want dat was niet mijn bedoeling”, zegt de artiest verder. ,,Het is nooit mijn bedoeling om iemand te beledigen. Maar ik heb het recht om te voelen wat ik voel.”

