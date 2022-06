Nederland ziet Oostenrijk weer staan na 60 jaar zonder staatsbezoek: ‘Schoonheidsfoutje’

Maxime Meiland ziet derde kindje wel zitten: ‘Lijkt me heel leuk’

Maxime Meiland ziet gezinsuitbreiding wel zitten. Dat zegt de realityster in de YouTube-serie Terug naar toen, gepresenteerd door Robbert Rodenburg. ,,Ik zei altijd vier. Maar dat wilde Leroy niet, die vond dat too much, dus daar ben ik van afgestapt. Maar toch nog wel een baby’tje lijkt me heel leuk.”

24 juni