Nederlanders maken grote kans op Oscarnominaties

Voor de overige nominaties zijn weinig verrassingen te verwachten. De grootste kanshebbers voor de meeste Academy Awards zijn The Shape of Water, Three Billboards, Dunkirk, Darkest Hour, Call Me by your Name en Lady Bird.



Bij de acteurs lijkt Gary Oldman, die alle belangrijke filmprijzen al heeft gewonnen voor zijn rol als Churchill in de film Darkest Hour, de beste papieren te hebben. Bij de actrices is Frances McDormand de grote favoriet, voor haar imposante vertolking van een moeder wier dochter werd vermoord in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Zij zet onder meer reclameborden in om de plaatselijke sheriff zwaar onder druk te zetten om de moord nu eens eindelijk op te lossen.



De Nederlandse Oscarinzending Layla M is al bij de voorselectie voor de Beste Niet-Engelstalige film afgevallen. In deze categorie maakt de Zweedse film The Square, winnaar van de Gouden Palm van Cannes, de meeste kans.