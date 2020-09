Nederlandse (35) dreigt beroemd ‘Songfestivalpaard’ kwijt te raken aan rancuneuze ex Dan Brown

Het stukgelopen huwelijk van thrillerauteur Dan Brown is niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland uitgegroeid tot een soap van formaat. In juli werd bekend dat kunsthistorica Blythe Brown haar twaalf jaar jongere ex-man voor de rechter wil slepen omdat hij met hun huwelijksvermogen jarenlang verschillende minnaressen zou hebben onderhouden, onder wie dressuurtalent Judith Pietersen uit Friesland. Het exclusieve paard LimiTed Edition, in 2017 uitgeroepen tot Fries Paard van het Jaar, staat door de waarde van 300.000 euro centraal in deze rechtszaak, die ook in Amerika met argusogen wordt gevolgd.