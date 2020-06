Nederlandse artiesten staan deze zomer toch op het podium

Initiatiefnemers Typhoon en Machiel Hofman van organisatiebureau Tribe zijn van plan de hele zomer concerten te organiseren. Zodra er weer honderd mensen bijeen mogen komen, naar verwachting vanaf 1 juli, is er elk weekend minimaal één concert. Typhoon, die volgens de voorlopige planning op 3 juli aftrapt, staat te springen. ,,Dit wordt sowieso een memorabele zomer. Wij willen wat positiefs brengen. Het moet een zomer van verwondering worden.” Ook Snelle, Paul de Leeuw, Diggy Dex, Trijntje Oosterhuis, Rolf Sanchez, 3JS en Rowwen Hèze hebben al toegezegd op te willen treden tijdens De tuin van 2020 . Wie een van de concerten bij wil wonen, kan zich vanaf vandaag inschrijven op de site detuinvan2020.nl. In een later stadium wordt de locatie bekendgemaakt. Die wordt volledig ingericht volgens de richtlijnen van de 1,5 metersamenleving, met looproutes, extra hygiënemaatregelen en voldoende afstand tussen de zitplaatsen.

Verbinding

Naast De tuin van 2020 vindt ook Het strand van 2020 plaats. Daar staan de hele zomer verschillende Nederlandse dj’s achter de draaitafels. Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Fedde LeGrand, Lucas & Steve, Nicky Romero, Mike Williams en Dj Quintino hebben al ja gezegd. In plaats van grote mensenmassa’s draaien zij voor maximaal honderd man.



Alle artiesten en dj’s verzorgen drie shows per dag, om de optredens kostendekkend te kunnen organiseren. Er zijn zogenaamde sunrise-, sunshine- en sunsetsessies, die aan het begin van de middag, einde van de middag en ‘s avonds plaatsvinden. Inschrijven voor de dj-shows kan op hetstrandvan2020.nl.



,,We zetten alles in om weer aan de slag te kunnen gaan”, aldus Typhoon. ,,We willen weer muziek kunnen delen. Muziek werkt verbindend. Door die verbinding weer aan te gaan, kunnen we op een hele mooie manier bijdragen aan de vreemde situatie waarin we vandaag de dag zitten.”