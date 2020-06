Nederlandse cameraman Jasper Wolf mag voortaan meebeslissen bij de Oscars

De Nederlandse cameraman Jasper Wolf is een van de ruim 800 nieuwe leden van de Academy, de organisatie die elk jaar de Oscars uitreikt. De Academy publiceerde dinsdag de lijst met alle uitverkorenen die voortaan mee mogen beslissen over de winnaars van de prestigieuze filmprijzen.

Wolf werkte onder meer mee aan de serie Van God Los en draaide films als Code Blue, Niemand in de stad en Monos. In september is zijn nieuwste film Paradise Drifters in de bioscopen te zien, over drie ontheemde jongeren die hun plek in het leven proberen te vinden.

Eerder werden al Nederlanders als regisseur Paul Verhoeven, kostuumontwerper Jany Temime, animator Erik-Jan de Boer, producente Cilia van Dijk, editor Job ter Burg en grimeur Arjen Tuiten toegelaten tot het selecte gezelschap.

De Academy heeft zijn best gedaan om met de nieuwe lijst een meer diverse samenstelling van de club te bewerkstelligen; de organisatie kreeg de afgelopen jaren veel verwijten te wit, te oud en te mannelijk te zijn. Bijna de helft van de nieuwe leden is vrouw, een op de drie is van kleur en de helft van de nieuwe Academy-stemmers komt niet uit de VS.

Onder de bekendere namen die nieuw zijn uitgenodigd bevinden zich acteurs Eva Langoria, Constance Wu, Zendaya en Bobby Cannavale, regisseurs Robert Eggers (The Lighthouse), Matthew Vaughn (The Kingsman) en Ladj Ly (Les Miserables) en componisten Michael Nyman (The Piano) en Bernie Taupin (Rocketman).