Nederlandse genomineerden vissen achter het net bij uitreiking Grammy Awards

Geen van de Nederlandse genomineerden is in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Grammy Awards zondag in Las Vegas. Dj’s Afrojack en Tiësto zagen in hun categorie het nummer Alive van Rüfüs Du Sol er met de winst vandoor gaan. En ook voor de vorig jaar overleden componist Louis Andriessen stond postuum geen award klaar.

Afrojack en Tiësto gingen allebei op voor de Grammy voor beste dance nummer. Tiësto dong mee voor de track The Business, die hij mixte en produceerde. Afrojack was genomineerd voor Hero, een samenwerking met David Guetta. Maar ze legden het dus af tegen Rüfüs Du Sol.

Beide dj’s hebben overigens al wel een Grammy in de kast staan. Afrojack won die in 2011 met zijn remix van Madonna’s Revolver, die hij ook samen met Guetta maakte. Tiësto’s Grammy voor beste remix stamt uit 2015, toen hij de award won voor zijn bewerking van John Legends All of Me.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Afrojack op de rode loper bij de Grammy's. © ANP / EPA

Louis Andriessen

Componist Louis Andriessen was genomineerd in de categorie Contemporary Classical Composition. Het album Andriessen: The Only One, dat het Los Angeles Philharmonic van het werk van de in Utrecht geboren componist maakte, nam het op tegen onder meer Shaw: Narrow Sea van de Amerikaanse zangeres Caroline Shaw. Zij won zondag de Grammy.

Andriessen overleed op 1 juli op 82-jarige leeftijd. Hij gold als een van de belangrijkste naoorlogse componisten van Europa. Zijn werk vond erkenning in binnen- en buitenland. In de jaren 80 ging hij zich toeleggen op toneelmuziek, filmmuziek en muziektheater. Een van zijn opvallendste composities was De Staat uit de jaren zeventig, die hij volgens eigen zeggen schreef als een bijdrage aan het debat over de verhouding tussen muziek en politiek.

Volledig scherm Componist Louis Andriessen in 2014. © ANP