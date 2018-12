Nederlandse inzendingen niet genomineerd voor Oscars

Bankier van het Verzet, een film van Joram Lürsen, was in eigen land goed voor vijf Gouden Kalveren, waaronder die voor beste film en de publieksprijs. Barry Atsma en Jacob Derwig spelen in de film Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog via een ondergrondse bank het verzet aan miljoenen guldens hielpen.