Nederlandse stuntlegende Hammy de Beukelaer (87) overleden

Tot op hoge leeftijd bleef De Beukelaer, die zich met boksen in conditie hield, stunts uitvoeren. Hij stopte op zijn 63ste. Zoon Willem, die het bedrijf van zijn vader overnam: ,,Bij zijn afscheid is hij nog als stunt het water in gereden. Dat kenmerkte hem.’’

Het team van De Beukelaer was vrijwel bij elke Nederlandse speelfilm en tv-serie betrokken. Oprichter Hammy, die eerst als kroegbaas werkte, debuteerde in de jaren 50 als stuntdubbel van de Hollywood-acteur Van Johnson in de film The Last Blitzkrieg. ,,Ik deed toen alles op de bluf’’, aldus de stuntman in een interview. Zoon Willem zei gisteren op Facebook over zijn vader: ,,Goeie reis je hebt je rust verdiend, we zullen je ongelofelijk missen, geen zorgen ik regel alles.’’