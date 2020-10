Nederlandse theaterproducenten dankbaar voor nieuwe steun van het kabinet

Gouden Kalf-win­naar Buladó hit in bioscopen: bijna 28.000 bezoekers

25 oktober De film Buladó, die begin oktober werd bekroond met een Gouden Kalf voor beste film, is een hit in de Nederlandse bioscopen. De magisch-realistische film met in de hoofdrol acteur Everon Jackson Hooi, heeft volgens producent Keplerfilm en distributeur Gusto deze maand bijna 28.000 bezoekers getrokken. Dit is een prestatie in coronatijd; sommige kleine bioscopen zijn dicht en de theaters die wel open zijn, mogen niet meer dan dertig bezoekers per zaal ontvangen.