Nederlandse We Want More-winnares Iris maakt furore in Portugal

Fadozangeres Iris Feijen (26) won zondagavond de SBS 6-zangwedstrijd We Want More. Samen met haar gitarist Tiago versloeg ze nipt haar medefinalisten Silver en Ricardo. Het muzikale tweetal had nooit verwacht het programma te winnen. Sterker nog, ze waren al blij dat ze een keer op de Nederlandse televisie de fado ten gehore mochten brengen. En toen ze na hun auditie meer boekingen kregen, was hun doel eigenlijk al bereikt.



De bijzondere optredens van Iris en Tiago bleven echter opvallen, en niet alleen in Nederland. De twee werden ontdekt in Portugal, waar de smartlap nog altijd immens populair is en voor veel mensen een stem geeft aan universele emoties als blijdschap, melancholie en verdriet.



Dinsdagavond waren de twee op de nieuwszender TVI 24 te zien, waar ze onder meer vertelden dat het een droom is om in Portugal op te mogen treden. ,,Maar onze grootste droom is om in Nederland bekend te worden, want hier is het ‘nieuw’”, zei Iris, verwijzend naar het genre.