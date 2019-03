Nee, dit stukje gaat níet over Beau

Het is verleidelijk om wéér een stukje over Beau te schrijven. Want wat deed hij dat wederom goed in Beau Five Days Inside in Villa Pardoes. Of hij nou zit te praten met de ouders van een 11-jarige jochie dat nog maar een paar maanden te leven heeft, onhandig met Barbies speelt (vader van vier zoons, hè) of zich weer eens abrupt afwendt van de camera omdat de emoties eruit komen en hij met verstikte stem mompelt dat het tijd is voor een biertje.