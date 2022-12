Negen en zes maanden cel geëist voor overval op EO-cameraploeg

Voor het beroven van een cameraploeg in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is dinsdagochtend negen maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 18-jarige Utrechter. Tegen zijn toen nog minderjarige medepleger werd zes maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist.

De oudste verdachte bekende samen met de toen nog 17-jarige medeverdachte de camera van het EO-team te hebben afgepakt, maar zegt dat het niet de bedoeling was journalisten het werk onmogelijk te maken. De zaak van de minderjarige verdachte werd achter gesloten deuren behandeld.

De ploeg van de Evangelische Omroep was in april van dit jaar in de Utrechtse Vinex-wijk om bij een school opnames te maken voor een tv-programma. Net daarvoor had Free Press Unlimited bekendgemaakt dat de veiligheid van journalisten in Nederland afneemt. In Utrecht zijn de afgelopen jaren meerdere cameraploegen belaagd en overvallen en er werd gevreesd dat dit opnieuw een aanval op de persvrijheid was.

Geweld

Volgens verdachte Alal ben G. was dat niet het geval en was de beroving alleen ingegeven door de waarde van de apparatuur. ,,Het was een hele grote camera, die was geld waard. Daarom besloten we die af te pakken.” Hij reed op klaarlichte dag met een bus langs de plek waar de ploeg van vier mensen opnames maakte en besloot spontaan de overval te plegen. Samen met de andere, minderjarige verdachte bedreigde Ben G. de ploeg met een schroevendraaier en gebruikten ze geweld om de camera mee te nemen.

Een getuige zag alles gebeuren en belde de politie. Die wist de bus van Ben G. en zijn medepleger in de wijk Overvecht klem te rijden. In de bus werden camera, statief en een aantal navigatie-apparaten uit auto’s gevonden. Zowel voor als na de beroving van de EO-ploeg had de oudste verdachte zeker zes auto-inbraken gepleegd om dure inbouwapparatuur te stelen en te verkopen. Daarvoor werd nog eens zeventien dagen cel en een taakstraf van tachtig uur tegen de verdachte geëist.

De rechtbank doet op 3 januari uitspraak.

