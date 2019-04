Negende editie van The Passion: ‘Het heeft echt impact op mensen’

In Dordrecht worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het jaarlijkse paasspektakel The Passion . Dat is vanavond vanaf 20.30 live te zien op NPO1. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het muziekevenement trekt al jaren duizenden bezoekers en miljoenen kijkers.

Het was ijskoud toen Dwight Dissels twee jaar geleden in Leeuwarden de rol van Jezus mocht vertolken in The Passion. In dat opzicht heeft Edwin Jonker, die dit jaar de hoofdrol heeft, het beter. De verwachting is dat het bij de start van het paasspektakel vanavond zo'n 17 graden is. En dat zal ook het aantal bezoekers goed doen.

Op het plein bij het podium kunnen tienduizend mensen staan. Als dat plein vol is, worden bezoekers verwezen naar één van de vele plekken waar het evenement live te volgen is op schermen. ,,Het is enorm bijzonder om voor zo'n publiek te staan. En als je dan ook bedenkt dat er thuis zo'n drie miljoen mensen zitten te kijken, dan is het toch wel erg spannend’’, vertelt Dissels. Maar wat hem het meeste bij bleef van zijn rol in The Passion, was de impact die zijn vertolking van Jezus Christus had op vele kijkers. ,,Als je daar staat ben je vooral bezig met het zingen en het goed doen. Maar het is veel meer dan dat. Ik kreeg bijvoorbeeld een reactie van een vrouw op haar sterfbed, die tijdens één van mijn nummers echt het gevoel had dat Jezus bij haar was. Dan merk je de impact die The Passion heeft op mensen.’’

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Dwight Dissels op het Wilhelminaplein in het centrum van Leeuwarden tijdens de zevende editie van The Passion © ANP Kippa

Rolverdeling

Volledig scherm Edwin Jonker, die de rol van Jezus Christus vertolkt, tijdens vooropnames van The Passion © Willem Jan de Bruin Edwin Jonker en Edsilia Rombley vervullen vanavond de rollen van Jezus en Maria. Martijn Krabbé neemt de rol van verteller op zich en acteur Porgy Franssen speelt Pilatus. Paul Sinha kruipt in de huid van de discipel Petrus en rockzanger Lucas Hamming zal de rol van Judas vertolken. Klaas van Kruistum doet verslag van de processie. The Passion heeft dit jaar als thema ‘Je bent niet alleen'.



Het is de negende keer dat The Passion wordt uitgevoerd. Het evenement is opgezet om het grote publiek te laten kennismaken met het verhaal van Jezus Christus. De voorstelling belicht de laatste uren en de dood van Jezus, aan de hand van popnummers gezongen door bekende artiesten. Duizenden mensen lopen mee in een processie. Ook is er speciaal voor The Passion een koor samen gesteld met mensen die wonen, werken of ‘kerken’ in Dordrecht.

Tipje van de sluier

Voor de voorstelling begint besteedt televisieprogramma Tv-monument aandacht aan het paasspektakel, met gesprekken met (oud)artiesten en makers. Ook wordt er teruggeblikt met fragmenten uit eerdere edities en wordt er een tipje van de sluier opgelicht van komende editie.

Tv-monument over The Passion is vanavond te zien om 16:15 uur op NPO1. The Passion is om 20:30 uur live te zien op NPO1 en te beluisteren op NPO Radio 2.

Beluister hier alvast de afspeellijst van The Passion 2019