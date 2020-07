Negin geeft sexy inkijkje en Patrick loopt op water

Cystine Carreon zou rol Tippi Wan nu weigeren: ‘In deze tijd heel ander verhaal’

20:09 Actrice Cystine Carreon (46) zou haar bekende rol van huishoudster Tippi Wan in Gooische Vrouwen weigeren als ze die nu kreeg aangeboden. Het karakter kan niet meer, vindt ze. ,,In die tijd was het mogelijk, maar in deze tijd zou het een heel ander verhaal zijn.’’