Neil Young verhuist zijn muziek van Spotify naar Amazon Music

Cher eert Betty White met eigen versie begintune The Golden Girls

Cher heeft een eigen versie gemaakt van Thank You For Being a Friend, het nummer dat jarenlang diende als begintune van de comedy The Golden Girls. De 75-jarige zangeres deed dit naar aanleiding van de aankomende tv-special over Betty White, de hoofdrolspeelster van The Golden Girls die eind vorig jaar op 99-jarige leeftijd overleed.

29 januari