Nelly nu ook in Groot-Brittannië beschuldigd van misbruik

Het incident vond plaats op 5 december na Nelly's optreden in Essex. De vrouw ging na afloop op de foto met de rapper waarna Nelly vroeg of ze nog even met hem naar zijn kleedkamer ging. Daar trok hij volgens het slachtoffer zijn broek uit en zou hij voor haar hebben gemasturbeerd. Ook zou hij hebben geprobeerd haar uit te kleden en te kussen en probeerde hij haar naar beneden te duwen zodat ze hem oraal kon bevredigen.